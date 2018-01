Flu vence com gols de Romário e Edmundo Um gol do estreante Edmundo, aos 44 minutos do segundo tempo, livrou o Fluminense de um vexame e assegurou a vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, neste domingo, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Apesar de o outro gol ter sido marcado por Romário, além das estréias também de Ramon e Leonardo Moura, o time do Flu não jogou bem. Desde o início da partida, o Madureira dominou as ações em campo. Mesmo atuando mal, o Fluminense abriu o placar aos 28 minutos, graças ao oportunismo de Romário. Ele aproveitou uma falha do goleiro Wágner e, dentro da pequena área, chutou para fazer 1 a 0. Apesar da desvantagem, o Madureira não se abateu e empatou a partida aos 38 minutos. O meia Sérgio Manoel cobrou uma falta pela esquerda e o zagueiro Anderson do Ó marcou de cabeça. No segundo tempo, o Fluminense continuou a repetir os erros de passes e finalizações. Edmundo bem que tentou se movimentar em campo, mas a falta de ritmo de jogo fez com que errasse a maioria dos lances. Mas, aos 44 minutos, em um lance semelhante ao primeiro gol, a bola sobrou para Edmundo, que, a exemplo de Romário, mostrou oportunismo e definiu a vitória do Fluminense, fazendo a alegria dos 39 mil torcedores presentes no Maracanã.