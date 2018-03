Flu vence Cruzeiro e também é líder A estrela do atacante Alex, do Fluminense, brilhou hoje. Revelado nas categorias de base das Laranjeiras, ele marcou aos 45 minutos o gol da vitória do Tricolor sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo garantiu ao time carioca o 100% de aproveitamento e a liderança, ao lado de Botafogo e Santos, do Nacional, com 9 pontos. Já a equipe mineira permanece com 4 pontos na tabela de classificação. O Fluminense começou o jogo partindo para o ataque. Com o apoio de sua torcida, fez seu primeiro gol aos 19 minutos. Juan aproveitou uma bola mal interceptada por Athirson e, sem o goleiro Fábio à frente, finalizou com precisão: 1 a 0. O Cruzeiro reagiu e ameaçou por três vezes o gol tricolor. Mas Kléber fez boas defesas num chute de Athirson e em uma cabeçada de Lopes. Adriano, quase no fim da primeira etapa, desperdiçou a melhor oportunidade do time visitante. Na entrada da grande área, livre de marcação, chutou por cima da baliza. O Fluminense não jogava mal, mas faltava mais objetividade e criatividade. Limitou-se a lançar bolas na área mineira, sem sucesso. O início de segunda etapa não poderia ter sido melhor para o Cruzeiro. Logo aos 9 minutos, empatou a partida em uma cabeçada do atacante Weldon. A partir daí, a equipe mineira passou a valorizar a posse de bola para deixar o tempo passar. Já o time da casa, mesmo de forma desorganizada, buscou o gol da vitória na base da insistência e obteve sucesso. Aos 45, Alex invadiu livre a área adversária e, na saída do goleiro Fábio, finalizou bem: 2 a 1.