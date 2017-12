Flu vence e está na semifinal no Rio Em ritmo de treino, o Fluminense venceu o Friburguense, por 3 a 0, hoje à tarde, em Friburgo, pela abertura da quarta rodada do Campeonato Carioca. Com o triunfo, o Tricolor assegurou antecipadamente uma vaga à semifinal da competição, no dia em que o estreante meia Roger teve uma atuação de pouco destaque e o artilheiro Romário deixou o campo na última etapa com dores na panturrilha direita. Sem dificuldades para impor seu ritmo de jogo, o Fluminense deixou de inaugurar o marcador logo aos dois minutos do primeiro tempo, em um chute de Romário por cima do travessão. Mas, aos 13 minutos, a pressão tricolor resultou no gol de Ramon, que recebeu um passe do lateral-direito Leonardo Moura e dentro da grande área chutou no canto direito do goleiro Zé Romário. No segundo tempo, o Fluminense encontrou facilidade em campo, com a expulsão do volante Bidu, após cometer uma falta em Romário. Com um jogador a menos, o Friburguense cedeu mais espaços em campo e o Tricolor ampliou o placar aos 22 minutos, com o zagueiro Antônio Carlos. A vantagem no placar fez com que o Fluminense optasse por tocar a bola e sair nos contra-ataques. Aos 32 minutos, o Friburguense teve mais um jogador expulso, desta vez o zagueiro Max, por uma agressão ao volante Marcão. E quatro minutos depois, o atacante tricolor Marcelo aproveitou uma falha do volante Jean e tocou a bola na saída de Zé Romário para fazer o último gol da partida. Outro jogo - Na outra partida deste sábado, o Madureira venceu a Cabofriense, por 2 a 1, em Conselheiro Galvão.