Flu vence e segue na Sul-Americana O Fluminense garantiu uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, ao vencer, nesta quarta-feira à noite, o Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 0. Mesmo jogando fora de casa e diante de um adversário que tinha a vantagem do empate por até um gol, o time do técnico Joel Santana não se intimidou com o favoritismo mineiro e decidiu a partida em dois lances nos minutos finais. A equipe mineira, com remotas chances de disputar o título do Campeonato Brasileiro, apostava suas fichas na competição internacional, mas, novamente, deixou o gramado do Estádio da Pampulha sob vaias de seus torcedores. No primeiro tempo, as duas equipes se preocuparam mais em não tomar gols e privilegiaram o setor defensivo, o que resultou em 45 minutos de poucas emoções. O jogo melhorou na etapa final. O Atlético iniciou pressionando o time carioca, mas não converteu as oportunidades e encontrou o goleiro Kléber em noite inspirada. O resultado de 0 a 0 classificava a equipe mineira. Porém, aos 33 minutos, o atacante Joãozinho, que acabara de entrar no lugar de Sorato, recebeu um lançamento no meio da zaga alvinegra e fez 1 a 0 para o Fluminense. O Atlético ainda ensaiava uma reação quando, dois minutos depois, num rápido contra-ataque, Carlos Alberto ampliou para a equipe tricolor. Um dos destaques da partida, com importantes defesas, Kléber atribuiu a vitória à ?disciplina" e à ?humildade" que os jogadores tricolores apresentaram em campo. O Fluminense vai encarar na próxima fase o vencedor de São Paulo e Vasco, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira.