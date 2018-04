Flu vence fora de casa após 15 meses O Fluminense quebrou um jejum de um ano e três meses sem ganhar fora de casa, ao bater o Vitória, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Barradão, por 3 a 2, virando um placar adverso de 2 a 0. O Vitória dominou o primeiro tempo abriu as duas vantagens, mas não suportou o ataque da equipe carioca, que chegou aos 42 pontos. O Vitória permanece com 30, próximo da zona de rebaixamento. Os ataques encontraram grande facilidade para se aproximar das metas adversárias, mas só a partir dos 18 minutos as chances concretas de gol começaram a aparecer, quando o lateral Júnior César numa penetração rápida pela esquerda, acertou um chute na trave do Vitória. Roger também quase marcou desperdiçando duas chances seguidas. Mas o Vitória reagiu e num ataque rápido, Alan Delon chutou da intermediária a bola chegou até Xavier na entrada da área. Ele viu Edílson penetrando e tocou para o "Capetinha" que da marca penal tocou fazendo 1 a 0, aos 22 minutos. Edílson conseguiu roubar uma bola do zagueiro Odvan aos 39 e foi derrubado na área. O juiz não teve qualquer dúvida para marcar o pênalti que o próprio Edílson converteu: 2 a 0. A entrada de Rodrigo Tiuí no intervalo melhorou o time do Fluminense. Aos 9 ele acertou a trave e aos 15 recebeu pênalti que Ramon converteu diminuindo para 2 a 1. Logo depois Ramon chutou mais uma bola na trave do Vitória. O time carioca passou a dominar inteiramente o jogo e o empate era uma questão de tempo. Coube a Roger em jogada pessoal deixar Alex na cara do gol aos 28 para fazer 2 a 2. Aos 37, Rodrigo Tiuí chegou a passar pelo goleiro Juninho e só não marcou porque o zagueiro Felipe Saad salvou em cima da linha. Ramon de falta aos 45 determinou a virada do Fluminense por 3 a 2.