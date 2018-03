Flu vence na festa do Centenário No jogo de comemoração do Centenário, o Fluminense derrotou o Toluca, do México, por 3 a 1, no Maracanã. O Tricolor atuou no primeiro tempo com uma camisa cinza e branca, uma alusão ao seu primeiro uniforme, aposentado em 1904. No segundo tempo, o time jogou com uma camisa laranja, uma homenagem ao bairro das Laranjeiras, onde se situa a sede do clube. O Fluminense atuou bem e não teve dificuldade para vencer a partida. Aos 30 minutos, o lateral-direito Flávio cruzou e o atacante Roni, de cabeça, abriu o placar. Aos 38 minutos, a bola sobrou dentro da área e Magno Alves marcou o segundo gol tricolor. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Magno Alves chutou por cobertura, da entrada da área, marcando o terceiro gol do Fluminense. Foi o seu gol número 99 com a camisa do Tricolor. Aos 12 minutos, o meia Garcia cobrou uma falta e descontou para o Toluca.