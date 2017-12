Flu vence o Fortaleza e é vice-líder O Fluminense foi uma das equipes mais beneficiadas ao final da 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que com a vitória desta quinta-feira sobre o Fortaleza, por 2 a 0, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ), pula da 6.ª para a segunda colocação na tabela de classificação. Assim, o time tricolor totaliza 34 pontos e ficou a um ponto do líder Corinthians. Já o time cearense permaneceu com 27 pontos e na 13.ª posição. Depois de um primeiro tempo sem muitas emoções para os torcedores, as substituições feitas pelo técnico do Fluminense, Abel Braga, foram determinantes para a vitória carioca. Na busca pelos três pontos, o treinador abandonou a formação tática 3-5-2 e passou a atuar na 4-4-2. Para mudar o desempenho e a organização do Fluminense, Braga colocou em campo o meia Juninho no lugar do zagueiro Milton do Ó. E logo a um minuto da etapa final, Juninho recebeu a bola na entrada da área e em um chute de efeito inaugurou o marcador. Aos 26 minutos, o treinador substituiu o atacante Tuta por Beto. Três minutos depois, o meia Felipe cruzou a bola pela esquerda e, de cabeça, Beto fez o gol que assegurou a vitória tricolor. "Acho que nós três temos estrela. Eu e o Juninho que fizemos os gols no nosso primeiro toque e o Abel (Braga) que soube modificar o time. Somos um conjunto", disse Beto ao final da partida.