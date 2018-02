Flu vence o Volta Redonda de virada Em ritmo de amistoso, o Fluminense derrotou o Volta Redonda por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, pela última rodada da Taça Rio. A equipe tricolor foi beneficiada por um erro da arbitragem feminina - uma novidade no campeonato carioca. O segundo gol do Flu surgiu de uma penalidade inexistente marcada pela árbitra Martha Peçanha e convertida pelo lateral-esquerdo Lino. O gol da vitória só aconteceu aos 45 minutos da etapa final. Com esse resultado, o Fluminense manteve uma invencibilidade de sete partidas. Por já estarem classificados para as semifinais do turno, os dois times pouparam seus titulares. Com as equipes desmotivadas, a partida começou num ritmo lento. Só melhorou a partir dos 15 minutos, quando o Fluminense passou a atacar mais e quase chegou ao primeiro gol numa cabeçada de Lino A resposta do Volta Redonda não tardou: aos 19, o meia Wennedy cobrou escanteio, o goleiro Fernando Henrique falhou, a bola acertou a trave e sobrou para o atacante Léo Guerra, na pequena área, fazer 1 a 0. O gol do Volta Redonda serviu para despertar os jogadores do Fluminense, que passou a pressionar. Juninho quase marcou um golaço, ao tentar encobrir o goleiro Adriano, mas a bola passou por cima do travessão. O lateral-direito Radamés arriscou um chute forte de fora da área e a bola passou rente a trave. De tanto pressionar, o Tricolor empatou a partida numa bela cobrança de falta de Lino, aos 35. Só não contava levar mais um gol em falha da defesa e em jogada de bola parada. Aos 44, Wennedy cobrou falta e o zagueiro Júlio César, livre de marcação, marcou de cabeça: 2 a 1. Antes de iniciar a segunda etapa, o técnico do Volta Redonda, Dário Lourenço, foi expulso por reclamar do trio de arbitragem. Deixou o gramado esbravejando contra o novo presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Cláudio Cerdeira. "Ele veio para ajudar, mas não ajuda em nada". O Fluminense retornou para a etapa final disposto a atacar. Faltava criatividade, mas não vontade. O atacante Alex não concluiu com precisão duas boas oportunidades de gol. O empate só veio num erro da árbitra Martha Peçanha. Alex se jogou na área adversária, após ver Hamilton lhe roubar a bola, e a juíza marcou pênalti. Lino fez 2 a 2, aos 28. Já na base da insistência, o Fluminense conseguiu a virada, aos 45. Depois de boa jogada individual, o meia Juliano arriscou um chute de fora da área, a bola resvalou em um zagueiro do Volta Redonda e sobrou para Mauro finalizar bem: 3 a 2.