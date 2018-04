Flu vence Tombense e garante classificação na Copa do Brasil

O Fluminense fez mais que o dever de casa na estreia da Copa do Brasil. Com facilidade, o time venceu o Tombense por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Como prêmio pelo resultado elástico, o time garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição nacional.

O próximo adversário será entre o vencedor de Salgueiro (PE) e Ferroviária (SP), que se enfrentam na próxima semana. Enquanto não conhece o oponente na Copa do Brasil, o time tricolor volta a campo no domingo, pelo Campeonato Carioca, para enfrentar o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira.

A vitória foi tranquila para o Flu, só o início que não foi. Disperso nos primeiros minutos, o time quase sofreu o gol aos três minutos, quando Daniel Amorim viu a bola sobrar na área e chutou forte de esquerda. O gol não saiu graças a Diego Cavalieri, que fez boa defesa.

Mas, aos poucos, a equipe tricolor passou a controlar a partida e a criar as chances de gol. Aos 24, balançou as redes com Gustavo Scarpa, mas o árbitro assinalou impedimento. Aos 28, marcou novamente, desta vez sem irregularidade. Gerson dominou na entrada da área e chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

O Tombense era dominado e arriscou apenas uma vez, em cobrança de escanteio. Em busca do segundo gol, o Fluminense seguiu no ataque. Cícero quase marcou o segundo em cabeceio defendido por Darley. Aos 38, novo gol. Jonathan cruzou na medida para Marcos Júnior completar de cabeça: 2 a 0.

No segundo tempo, Levir Culpi começou a pensar no jogo pelo Estadual e poupou os jogadores que estavam desgastados. Um deles foi Fred, atacante que já não marca há oito jogos, mas segue prestigiado com o treinador.

Por um instante, a classificação quase foi adiada. Jean chutou rasteiro e Jonathan salvou na linha. Mas foi apenas um susto. Aos 30, Gustavo Scarpa lançou Marcos Junior, que dominou, girou e fez 3 a 0 para garantir de vez a vaga na próxima fase - o triunfo por 2 a 0 já asseguraria a classificação antecipada.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 x 3 FLUMINENSE

TOMBENSE - Darley; Mário Saldivar, Matheus, Wellington e Paulo Otávio; Doriva, Jean, Gelson (Joilson) e Teco; Daniel Amorim (Marcelo) e Leandro Aguiar (Rodney). Técnico: Ney da Matta.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero e Gerson (Edson); Gustavo Scarpa, Marcos Junior (Giovanni) e Fred (Magno Alves). Técnico: Levir Culpi.

GOLS: Gerson, aos 28, e Marcos Junior, aos 38 do primeiro tempo; Marcos Junior, aos 30 do segundo.

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS - Paulo Otávio (Tombense).

PÚBLICO - 6.740 pagantes.

RENDA - R$ 281.370,00.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).