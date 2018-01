Flu volta a jogar nas Laranjeiras Embalado pela permanência do atacante Romário, o Fluminense estréia no Campeonato Carioca neste domingo, às 16 horas, contra o Olaria, voltando a atuar em seu campo, as Laranjeiras. Esta também será primeira vez que Romário atuará como profissional no estádio do Flu. "Já joguei aqui, mas quando era dos juniores. Só lembro que marquei gols", disse Romário. "Estou motivado, bem e com vontade de fazer o melhor possível para voltar a ser campeão estadual." O técnico Renato Gaúcho teve um problema inesperado para o confronto, já que o lateral-esquerdo Jadílson não conseguiu regularizar sua inscrição na Federação. Em seu lugar irá jogar Júnior César. A boa notícia foi a recuperação de uma inflamação na garganta do zagueiro César. O clima é de otimismo e descontração no Fluminense. O goleiro Kléber disse que apesar das saídas dos atacantes Magno Alves e Roni (estão em litígio com o clube na Justiça), a equipe está forte. Ressaltou que as dimensões reduzidas do campo podem facilitar para furar o bloqueio defensivo do Olaria. Já o técnico do Olaria, Sérgio Cosme, está motivado pelos bons desempenhos da equipe durante a fase de preparatória para o campeonato. Ele não escondeu seu otimismo e quer uma vitória diante do Fluminense para provar o valor do time. "Sei que será uma partida difícil e jogar contra o Romário é sempre um perigo. Mas, estamos preparados", afirmou.