Flu volta e Abel montará dois times Os jogadores do Fluminense se apresentam nesta segunda-feira e a principal preocupação do técnico Abel Braga será a começar a montar duas equipes: uma com atletas reservas para enfrentar o Santos, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e a outra que fará o primeiro confronto da decisão da Copa do Brasil, contra o Paulista, dia 15, em Jundiaí. Como a final da competição é a prioridade do clube carioca, desta vez, o treinador quer poupar vários titulares contra os santistas. O técnico do Fluminense já tem pelos menos três problemas para escalar a equipe para enfrentar o Paulista. O zagueiro Fabiano Eller cumpre suspensão automática, além dos volantes Diego e Arouca estarem com a seleção sub-20 para a disputa do Mundial da Holanda. Outra providência a ser tomada por Braga será a de tirar o Fluminense do Rio. Por isso, já na quarta-feira a equipe viajará para Campinas onde ficará concentrada para enfrentar o Santos e, posteriormente, o Jundiaí. Com essa medida, o treinador desejar evitar que o time seja contagiado pelo "clima de já ganhou" dos torcedores.