Flu volta e sonha com vitória fora A reapresentação dos atletas do Fluminense nesta quarta, nas Laranjeiras, teve ainda como assunto principal a vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no domingo. Com astral renovado, os jogadores começaram a se preparar visando ao confronto contra o Criciúma, sábado, no Estádio Heriberto Hulse. Conquistar a segundo vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro é o maior desejo de todos. ?A expectativa é essa. O jogo será difícil, mas temos condições de sair de lá com mais uma vitória? declarou o atacante Alex, que cumpriu suspensão contra o Flamengo e deve retornar ao ataque tricolor no lugar de Rodrigo Tiuí. O técnico Alexandre Gama ainda não definiu a escalação da equipe, o que fará somente na sexta-feira. O Fluminense ocupa a 10ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 45 pontos em 30 jogos, e ainda sonha conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América.