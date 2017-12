Flu x Americano: 2º jogo nesta 5ª A partida entre Fluminense e Americano, pela decisão do Campeonato Estadual, foi remarcada para esta quinta-feira, porque o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou para esta quarta-feira o julgamento do recurso impetrado pelo Bangu. Na partida pela semifinal da competição, o Bangu teve um gol anulado faltando um minuto para terminar o segundo tempo da prorrogação e recorreu da decisão do juiz. O empate favoreceu ao Tricolor. A tendência é a de que o tribunal julgue improcedente o pedido do Bangu e a partida seja realizada normalmente, nesta quinta-feira. Para garantir o título, o Fluminense pode até ser derrotado pela diferença de um gol, porque venceu o primeiro confronto, no domingo, por 2 a 0.