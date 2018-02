Flu x Bota: vitória pela classificação Uma vitória poderá deixar Botafogo ou Fluminense bem próximo de conquistar uma vaga para a fase semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca - classificam-se os dois primeiros clubes de cada chave (A e B). Antes do início da quarta rodada, ambas agremiações eram líderes de seus respectivos grupos. Esse ingrediente a mais certamente dará um tempero especial ao clássico deste domingo, às 18 horas, no Maracanã, que estará lotado. O Alvinegro tem sete pontos no grupo A e o Fluminense um a menos, no B. Além da velha rivalidade entre Fluminense e Botafogo, chamado de "clássico vovô", por ser um dos mais antigos, o zagueiro alvinegro, Scheidt, acirrou os ânimos do adversário durante a semana. Ele declarou que o meia Felipe merecia uma punição mais severa por ter agredido com um soco o volante Marcos Mendes, do Campinense, pela Copa do Brasil. A declaração repercutiu mal nas Laranjeiras. Felipe foi suspenso por 180 dias, na terça-feira, pela 2.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico do Fluminense, Abel Braga, disse que Scheidt foi "infeliz" e, certamente, usará isso para motivar seus jogadores na preleção. Boa parte do elenco tricolor evitou tecer críticas a Scheidt, mas deixou bem claro que a resposta virá dentro de campo. "Ele falou besteira", afirmou o zagueiro Fabiano Eller. Em relação à escalação do Fluminense, Abel Braga lamenta as ausências de Felipe, suspenso, além de Tuta e Preto Casagrande, machucados. No Botafogo, a maior novidade é o retorno do atacante Caio. Ele vai entrar no lugar de Guilherme, escalado no banco de reservas por uma opção tática do técnico alvinegro Paulo Bonamigo. Guilherme, inclusive, reclamou publicamente que a equipe não tem criado muitas oportunidades de gol e, por isso, ele não pode ser cobrado. A opção por Caio, embora Bonamigo não comente, tem explicação: dar mais velocidade ao ataque, com Ricardinho, pelo lado direito, e Alex Alves, mais fixo na área adversário. Juca cumpriu suspensão no empate com o Flamengo, por 2 a 2 e retorna ao time na vaga de Leandro Carvalho. "Clássico é sempre diferente e motiva qualquer jogador", disse Caio. O Botafogo espera sair do Maracanã com a primeira vitória num clássico nesse Carioca. Na Taça Guanabara, conquistada pelo Volta Redonda, o Botafogo empatou com o Vasco, por 1 a 1. No segundo turno, conquistou um ponto contra o Flamengo - placar de 2 a 2. Homenagem - Antes de o jogo começar, Fluminense e Botafogo vão aderir à campanha para libertação do engenheiro João José de Vasconcellos Júnior, seqüestrado no Iraque, no dia 19 de janeiro. Os jogadores vão entrar em campo vestindo uma camisa com a foto do engenheiro e a palavra "Liberdade", escrita em português e em árabe.