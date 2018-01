Flu x Botafogo: clássico sem favorito Fluminense e Botafogo fazem hoje a partir das 16 horas, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, um clássico sem favorito. Tanto nas Laranjeiras quanto em General Severiano há muito respeito pelo adversário. Ninguém ousa provocar o rival. As semelhanças não param por aí: as duas equipes são, até o momento, a salvação do futebol carioca. Lutam para retornar à liderança do Campeonato Brasileiro e fazem boas campanhas. Até a bola rolar, o clima é de tranqüilidade. A promessa é de casa cheia e de um espetáculo limpo, sem faltas desleais e sem violência dentro e fora de campo. "Jogar contra o Fluminense é sempre motivante. Espero que o Botafogo possa fazer um bom jogo e conseguir a vitória", declara o presidente alvinegro, Bebeto de Freitas. A fase do Fluminense é um pouco melhor que a do Botafogo. Vice-campeã da Copa do Brasil, a equipe das Laranjeiras, porém, foi derrotada em casa pelo Paraná há uma semana e perdeu o meia Felipe, machucado, por um mês. Já o Botafogo trocou de treinador recentemente, vem de três derrotas seguidas, mas não é um time abatido. Pelo contrário, fará o possível e o impossível para não se afastar do pelotão da frente. "Clássico não tem favorito. Eles vêm de três derrotas, mas têm uma grande equipe. Todo cuidado é pouco", alerta o volante tricolor Marcão. Do outro lado, o pensamento é semelhante: "O Fluminense merece nosso respeito. É um time perigoso e que joga pra frente", diz, cauteloso, o volante Jonílson. A relação amistosa somente termina quando o assunto passa a ser o último confronto entre os dois times. Naquela ocasião, o Fluminense goleou o rival por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Carioca. Em General Severiano, há uma vontade, mesmo que de forma velada, de devolver a goleada no clássico de hoje.