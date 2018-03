Flu x Náutico: duelo de campeões O Fluminense, atual campeão carioca, estréia nesta quarta-feira na Copa dos Campeões enfrentando o Náutico, às 19h15, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O Tricolor vem embalado pela conquista do título no ano do centenário e é a única equipe carioca que tem uma base e um time entrosado. Além disso, o time está invicto há sete jogos, todos válidos pelo Campeonato Estadual. O técnico Robertinho deve manter o mesmo time que derrotou o Americano na final do Campeonato Estadual. A única modificação será na zaga já que o titular Maurício está machucado e será substituído por César. O meia Fernando Diniz, que interessa ao São Paulo, está mantido no time. O atacante Magno Alves já marcou 97 gols com a camisa tricolor e espera alcançar a marca dos 100 na Copa dos Campeões. "Estou próximo desta meta e o meu desejo é alcançá-la logo na primeira fase", afirmou o jogador. Ele disse também que agora o clube disputa uma nova competição e o título já faz parte do passado. "Temos que esquecer o Estadual. A felicidade continua, mas agora estamos disputando uma nova competição e vamos dar o melhor de nós", afirmou Magno Alves. "A Copa dos Campeões é curta e temos que nos dedicar nos três jogos da primeira fase." O Náutico está com moral, depois da conquista do bicampeonato estadual no domingo. O time, entretanto, não teve tempo para descansar, tendo viajado na segunda-feira. A equipe deve jogar com dois desfalques: o meia Edu Manga sofreu distensão na coxa direita e está fora por três semanas, enquanto o lateral-direito Paulinho está com dores musculares.