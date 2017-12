Flu x Vasco: hora de reabilitação O clássico entre Fluminense e Vasco nesta quinta-feira, às 20h30, em Volta Redonda, é visto pelos dois times como uma oportunidade para se reabilitarem no Campeonato Brasileiro. O tricolor não vence há cinco jogos e terá como atração o retorno do meia Felipe, há cinco meses sem disputar uma partida oficial - cumpriu suspensão por 120 dias e, depois, se machucou. Por outro lado, Renato Gaúcho, ex-ídolo da torcida do Fluminense, estará à frente da equipe cruzmaltina na tentativa de sair da zona de rebaixamento da tabela de classificação e não ficará com remorso caso seu time conquiste uma vitória e agrave a crise do rival. No momento, Renato Gaúcho tem um objetivo claro: conquistar a admiração dos torcedores do Vasco e, para tanto, precisa fazer a equipe evoluir e somar pontos. Sem perder a franqueza, ele admite que o desafio não é fácil e, sem titubear, aponta o Fluminense como favorito. Nas Laranjeiras, muitos descartam esse rótulo, rebatendo com o famoso chavão: "futebol se vence dentro de campo". Renato Gaúcho concorda com a frase pronunciada por nove entre dez jogadores, mas acrescenta que o Fluminense manteve a base e tem como parceiro uma empresa que investe pesado. Seu colega de profissão, Abel Braga, tem deixado bem claro ultimamente que as coisas não são tão favoráveis quanto parece. A equipe das Laranjeiras negociou seis jogadores durante o Brasileiro e vem caindo na tabela de classificação. A diretoria, por sua vez, não fala em desmanche. A esperança de Abel Braga passa pelo pés de Felipe, capaz de decidir um jogo num drible ou com um passe sob medida. "Não estou bem fisicamente, mas vou me esforçar ao máximo para que o Fluminense saia com a vitória", promete o jogador, amenizando um pouco as preocupações de seu treinador. No Vasco, o desafio de Renato Gaúcho é enxugar o elenco e torná-lo competitivo. Doze foram dispensados e mais cortes serão necessários para que o treinador tenha à disposição um grupo composto por 28 jogadores. Em menos de um mês de trabalho, o treinador já vê progressos. A reação contra o São Caetano, na última rodada, quando o Vasco perdia por 2 a 0 e virou o marcador faltando quinze minutos para encerrar o jogo, mostrou claramente que a equipe cruzmaltina mudou de postura. E isso, segundo Renato Gaúcho, é fundamental para que o Vasco deixe de ocupar as últimas colocações.