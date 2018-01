Flu x Volta Redonda abre o Octogonal Em busca de um título no ano de seu centenário, o Fluminense abre o octogonal decisivo do Campeonato Estadual, contra o Volta Redonda, neste sábado, às 15 horas, no Maracanã. O Tricolor atua com o reforço do volante Roberto Brum, que rescindiu seu contrato com o Coritiba e voltou para a equipe carioca. O técnico do Fluminense, Robertinho, festejou a volta de Brum. Segundo o treinador, o atleta é muito versátil, porque atua tanto defensiva quanto ofensivamente. "Ele é experiente e, além disso, incorpora o espírito tricolor." Já Brum não escondeu a felicidade por voltar a atuar pelo Fluminense. Ele recordou que foi revelado nas divisões de base do time e disse estar pronto para o confronto contra o Volta Redonda. O atleta atua no lugar de Fabinho, que está com uma contusão muscular.