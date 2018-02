Flu x Volta Redonda: ritmo de amistoso Classificados com uma rodada de antecedência para as semifinais da Taça Rio, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta, às 19h30, no Maracanã, em ritmo de amistoso. O jogo será preliminar de Botafogo e Cabofriense e somente terá importância por causa do trio de arbitragem feminino, que atua pela primeira vez junta no Campeonato Carioca. A juíza será Martha Peçanha, auxiliada por Maria Eugênia Belfort e Lúcia de Fátima. O Fluminense usará essa partida como treino para a fase decisiva da Taça Rio, que se inicia no fim de semana. O mesmo pode se dizer do Volta Redonda, que, assim como a equipe tricolor, vai poupar a maioria dos titulares. Dizendo-se feliz com a invencibilidade de seis jogos da equipe tricolor, o técnico Abel Braga não demonstrou o menor entusiasmo para o confronto. "Essa partida não vale nada para o Fluminense", afirmou Abel Braga. Pode até não ter importância para boa parte do elenco tricolor, mas para um jogador em especial a oportunidade chegou no momento apropriado. O goleiro Fernando Henrique foi titular durante toda temporada passada, mas, após cometer sucessivas falhas no início de 2005, cedeu lugar ao experiente Kléber. Tem agora a chance de começar a reconquistar a confiança da torcida e do treinador. "Tenho trabalhado muito durante os treinos. Algumas pessoas podem achar que o jogo de amanhã não vale nada, mas para mim a história não é bem assim", declarou Fernando Henrique, que está há um bom tempo sem jogar - a última participação ocorreu no empate em 2 a 2, contra o Olaria, pela terceira rodada da Taça Guanabara, em 30 de janeiro.