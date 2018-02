Fluminense à espera da estréia no Estadual do Rio No penúltimo dia de preparação na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico do Fluminense, Paulo César Gusmão, fez um balanço positivo da pré-temporada. Nesta terça-feira, o time retorna para o Rio e, na quarta, estréia no Estadual do Rio, contra o Friburguense, no Maracanã. ?Essa preparação aqui foi de grande valia. Tivemos tempo e estrutura para preparar a equipe?, disse Gusmão. ?Toda a comissão técnica conseguiu realizar o que planejou e estamos com uma grande expectativa para começarmos bem o campeonato.? Apesar do balanço positivo, Gusmão ainda faz mistério quanto a escalação do time para a estréia. Até esta segunda, o treinador ainda realizou experiências no time e escalou o zagueiro Thiago Silva como volante. O jogador disse estar ?Sem a posse de bola, eu entro para ser um terceiro zagueiro. Com a bola, avanço para dar liberdade para o Arouca e Cícero?, disse Thiago Silva.