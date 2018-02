Fluminense: Abel Braga critica a CBF O técnico do Fluminense, Abel Braga, criticou nesta segunda-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por causa do calendário do Campeonato Nacional, remanejado pelos 11 jogos remarcados por determinação da Justiça esportiva. O Tricolor terá de enfrentar o São Caetano, no dia 21 (sexta-feira), em São Paulo e o Brasiliense, dia 24 (segunda-feira), em Volta Redonda. ?Jogar sexta e segunda-feira não é coisa de futebol pentacampeão?, declarou Abel Braga, que ainda não definiu a escalação da equipe para enfrentar nesta quarta-feira o Juventude, em Caxias do Sul, em partida remarcada. O jogo foi anulado por ter sido arbitrado por Edilson Pereira de Carvalho, envolvido na Máfia do Apito. Indagado se o Fluminense priorizará o Brasileiro ou a Copa Sul-Americana, Abel Braga respondeu: ?Vamos lutar nas duas. Estou muito mais perto de uma decisão na Copa Sul-Americana do que no Nacional. Mas o foco é retornar à zona da Libertadores no Brasileiro?, destacou o técnico, ressaltando que a diferença de pontos em relação ao Corinthians é grande: 11, no total.