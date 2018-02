Fluminense abre seus cofres para ter Felipe na Libertadores

O Fluminense já escolheu o goleiro ideal para vestir a camisa tricolor na Taça Libertadores da América de 2008: Felipe, destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro deste ano. Veja também: Corinthians afirma que não recebeu proposta por Felipe Diante do impasse na renovação de contrato do jogador com o clube paulista, a diretoria carioca se animou e não perdeu tempo. Abriu os cofres e apresentou a Felipe proposta de R$ 120 mil por mês, com contrato de três anos. Além disso, em troca do camisa 1 do clube alvinegro, teria oferecido ao Corinthians o goleiro Diego e os atacantes Lenny e Rodrigo Tiuí. O presidente do Fluminense, Roberto Horcades, chegou a anunciar que vai se reunir nesta semana com os representantes de Felipe. O goleiro exige maior salário por conta de sua performance no Brasileiro, no qual o Corinthians foi rebaixado - ganha atualmente R$ 30 mil. Ele não gostou do aumento salarial oferecido pela diretoria corintiana - cerca de R$ 55 mil por mês - num primeiro encontro. Felipe tem contrato até 2011 e já manifestou vontade de permanecer no Parque São Jorge. No entanto, quer mais dinheiro no bolso. Titular do Fluminense no Brasileiro de 2007, Fernando Henrique está atento às notícias sobre reforços do clube tricolor para o ano que vem. E diz estar muito motivado. "Tenho visto pela imprensa a movimentação da diretoria para contratar jogadores e acredito que estaremos ainda mais fortes no ano que vem", disse Fernando Henrique, segundo goleiro menos vazado do Brasileiro, com 39 gols sofridos em 38 jogos.