Fluminense acaba com novela e apresenta Walter como reforço

RIO - O Fluminense acabou com a novela que envolvia a contratação do atacante Walter, artilheiro do Goiás no ano passado. O jogador foi apresentado oficialmente pelo clube carioca na noite desta quinta-feira, em Mangaratiba (RJ), local onde está sendo feita a pré-temporada.

Walter, que pertence ao Porto, de Portugal, chegou a ser anunciado como reforço pelo Fluminense na semana passada, mas havia algumas pendências que impediram que a contratação do atleta fosse consolidada. Agora, porém, o empréstimo foi oficializado.

Antes mesmo de sua apresentação, o Fluminense divulgou na rede social Instagram uma imagem da camisa com o nome do Walter e a numeração que ele deve utilizar: 18. Depois, o jogador deu entrevista coletiva falando da alegria de defender o clube carioca. "Tenho na cabeça que no Goiás eu fui muito bem, mas é passado. Tenho que buscar fazer história no Fluminense", afirmou Walter, dizendo estar feliz pela chance de jogar "numa equipe grande". Tanto que até prometeu emagrecer "o mais rápido possível".

Mesmo visivelmente acima do peso, Walter marcou 29 gols na temporada passada, ajudando o Goiás a fazer ótima campanha no Campeonato Brasileiro, no qual conseguiu a sexta colocação. Agora, chega ao Rio para jogar ao lado de Fred no ataque do Fluminense.