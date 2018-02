Fluminense acerta a contratação de Gustavo Nery

A diretoria do Fluminense confirmou neste sábado a contratação do lateral-esquerdo Gustavo Nery, que estava no Corinthians. O jogador deverá ser apresentado oficialmente no dia 3 de janeiro, data em que os demais atletas se reapresentam nas Laranjeiras. Gustavo, de 30 anos, fechou contrato por duas temporadas. O jogador, no entanto, só assinará depois de realizar exames médicos no Rio. Para Branco, coordenador geral de futebol do Fluminense, Gustavo poderá ajudar o clube na disputa da Copa Libertadores. "É um jogador forte, de chute potente e que sabe se impor dentro de campo", explica. Gustavo é o quarto reforço do Fluminense para a Libertadores. Além dele, o clube já havia fechado com os atacantes Washington, Dodô e Leandro Amaral. A transferência de Gustavo é um alívio para os cofres do Corinthians. O jogador recebia R$ 135 mil por mês e não estava nos planos do técnico Mano Menezes para a disputa da Série B do Brasileirão. Ele tinha contrato no Parque São Jorge até 2009.