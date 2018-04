Fluminense acerta a contratação do meia Wagner O meia Wagner foi aprovado nos exames médicos, acertou as bases de contrato com a patrocinadora Unimed e deve assinar com o Fluminense nesta quinta-feira. Com passagem de sucesso pelo Cruzeiro, o jogador de 26 anos estava no Gaziantepspor, da Turquia, e acertou compromisso de quatro anos com o clube carioca, que superou o interesse inicial do Palmeiras.