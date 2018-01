Fluminense acerta com Alex Oliveira Depois da contratação do meia Djair, a diretoria do Fluminense anunciou mais um reforço para a temporada de 2003: Alex Oliveira. O jogador, que estava na Ponte Preta, assinou contrato por um ano. Agora, os dirigentes buscam um atacante para a equipe, já que Roni e Magno Alves entraram na Justiça contra o clube e a permanência de Romário ainda é incerta. A delegação do Fluminense viajou nesta quarta-feira para Vassouras, onde realizar a sua pré-temporada. O técnico Renato Gaúcho prepara a equipe para a estréia no Campeonato Carioca, no dia 19, contra o Olaria, nas Laranjeiras. Alguns jogadores, como o zagueiro César e o volante Marcão, viajaram com o elenco, mas reivindicam o pagamento dos salários atrasados.