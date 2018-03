Fluminense acerta com Joel Santana O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Joel Santana. Ele irá substituir Renato Gaúcho, demitido na semana passada - nos dois últimos jogos, o time foi dirigido interinamente pelo treinador dos juniores, Gilson Gênio. Neste sábado, o Flu enfrenta o Santos, no Rio.