Fluminense acerta com o atacante Tuta O atacante Tuta, ex-Coritiba, é o 9º reforço do Fluminense para a temporada. O jogador de 30 anos assinou contrato até o fim de 2005 e seguiu nesta terça-feira mesmo para a Granja Comary, em Teresópolis, onde a equipe faz a pré-temporada. Indicado pelo técnico Abel Braga, Tuta vai formar dupla de ataque com Leandro, que disputou o Brasileiro pelo Goiás. Ele, porém, não terá condições físicas para enfrentar o Madureira, domingo, no Maracanã, na estréia do Fluminense no Campeonato Carioca. Tuta marcou 16 gols no último Campeonato Brasileiro e já trabalhou com o técnico Abel Braga no Atlético-PR, em 1998, quando conquistou o título paranaense. Teve passagens também por Vitória, Palmeiras, Venezia (Itália), Anyang (Coréia do Sul) e Flamengo. "É um privilégio e um prazer enorme voltar a ser comandado por Abel Braga. Tinha propostas da Coréia e da Arábia, mas elas demoraram a ser definidas e resolvi me transferir ao Fluminense. Espero marcar muitos gols", declarou Tuta.