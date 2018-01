Fluminense acerta com técnico Eduardo Baptista, do Sport

A diretoria do Fluminense anunciou nesta quinta-feira o quarto treinador da equipe no ano de 2015. Trata-se de Eduardo Baptista, que estava comandando o Sport. Era o técnico mais longevo do Brasileirão. Treinava o time pernambucano, que ainda não anunciou seu substituto, desde janeiro do ano passado.

Filho de Nelsinho, Eduardo Baptista acertou com o clube carioca até o fim de 2016. Ele vai substituir Enderson Moreira, demitido logo após a derrota de 4 a 1 para o Palmeiras, na noite desta quarta, no Maracanã. Antes de Enderson, o Fluminense foi treinador por Cristóvão Borges e Ricardo Drubscky neste ano.

A contratação de Baptista, de 45 anos, surpreende por causa do bom trabalho que vinha fazendo à frente do Sport. "Estou saindo de uma grande equipe onde tenho uma história e sou muito grato. O que me seduziu foi o projeto apresentado pelo presidente Peter Siemsen que tem uma leitura sobre futebol muito parecida com a minha. Acredita na importância dos jogadores experientes e acredita nas divisões de base", disse o técnico, que será apresentado oficialmente nesta sexta-feira.

"Chego ao Fluminense muito animado. É um clube que me identifico e o torcedor pode esperar uma dedicação total, de 24 horas, pelo melhor para o clube. Minha família ficou em Recife e estarei completamente focado neste novo desafio", declarou Baptista, que chega ao novo clube acompanhado do auxiliar Pedro Gama.

O técnico terá uma missão difícil no comando do Fluminense. O time carioca vem de sete jogos sem vitória no Brasileirão, sofrendo uma forte queda na tabela, do G4 para o modesto 11º lugar. A sequência ruim atrapalhou o ambiente dentro e fora do clube.

Nos últimos dias, o Fluminense enfrentou duas manifestações violentas por parte de torcedores. Numa delas, o atacante Fred quase foi atingido por uma latinha, na noite de segunda-feira. No dia seguinte, torcedores protestaram durante treino nas Laranjeiras e um deles chegou a invadir o gramado.