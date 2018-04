Fluminense acerta contratação de atacante destaque da Cabofriense no Carioca

O Fluminense anunciou nesta terça-feira sua primeira contratação para o Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante João Carlos, que se destacou com a camisa da Cabofriense na última edição do Campeonato Carioca. Ele assinou contrato por empréstimo de um ano e meio.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Muito feliz com esta oportunidade. Sempre sonhei em jogar em um clube grande. Chego aqui para treinar firme e buscar meu espaço. Espero manter a boa forma para brilhar muito no Fluminense e fazer a torcida feliz, que é o mais importante, progredindo cada vez mais na minha carreira", declarou.

João Carlos tem 23 anos e foi um dos bons nomes da Cabofriense na edição deste ano do Campeonato Carioca. Ele marcou quatro gols em 15 partidas disputadas e chega após um acordo do Fluminense com o Sampaio Corrêa-RJ, dono dos direitos econômicos do jogador.

Apesar da contratação, o Fluminense já avisou que "não encerra a busca por outros jogadores que possam reforçar o setor", o que mantém as especulações sobre o interesse em Kleber Gladiador. No momento, o titular do elenco para a posição é Pedro.