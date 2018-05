Fluminense acerta contratação de Ewerton e Júlio César

Ewerton, que também estava na mira do Botafogo, vai assinar contrato de três anos com o Fluminense. O meia vai se apresentar apenas em 4 de janeiro, quando todo o elenco segue para a pré-temporada em Vitória (ES).

Júlio César também se apresenta apenas em 4 de janeiro. Ele firmou acordo com o Fluminense por duas temporadas. E chega ao clube carioca com o moral elevado: foi eleito o melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Brasileiro.