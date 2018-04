Fluminense acerta contratação de Willians e Julio Cesar A diretoria do Fluminense segue trabalhando na montagem do elenco para 2010 e definiu nesta terça-feira a contratação do meia Willians, ex-Palmeiras e do lateral-esquerdo Julio César. Além disso, acertou a renovação de contrato do lateral-direito Mariano.