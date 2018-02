Fluminense aciona advogados para liberar Carlos Alberto O Fluminense enviou uma comissão jurídica para São Paulo, nesta segunda-feira, com o objetivo de pressionar os dirigentes corintianos a assinarem logo a documentação que libera o meia Carlos Alberto para ser inscrito na CBF pelo clube carioca. A intenção da diretoria da equipe carioca é a de acabar com a novela e apresentar o jogador já nesta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, onde o clube realiza a pré-temporada. O assessor jurídico do Fluminense, Marcelo Penha, disse estar esperançoso de que a situação esteja toda resolvida nos próximos dias. Na última sexta-feira, o jogador recebeu a liberação do presidente da MSI, Kia Joorabchian, para se apresentar ao clube das Laranjeiras, mas os dirigentes cariocas não aceitaram o atleta, por causa da falta de sua documentação. No sábado, o Corinthians divulgou uma nota no site do "clube social", que é atualizado pela diretoria do clube, sem envolvimento da MSI, afirmando que o clube ainda não havia dado sua aval para a transferência de Carlos Alberto.