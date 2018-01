Fluminense adia decisão sobre Romário A reunião entre Romário e a diretoria do Fluminense, para discutir a renovação contratual, não foi realizada nesta segunda-feira como estava previsto. À tarde, dirigentes do clube estiveram reunidos nas Laranjeiras, zona Sul do Rio, com o objetivo de dar seqüência ao planejamento do futebol para o ano de 2003. O vice-presidente de futebol do Fluminense, Marcelo Penha, explicou que está esperando passar as festas de fim de ano para iniciar as negociações com o procurador de Romário, Luisinho Moraes. De acordo com o dirigente, a reunião para tratar do assunto foi remarcada para quinta-feira.