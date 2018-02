Fluminense admite interesse por Obina O atacante Obina, do Vitória, é o novo sonho do Fluminense, que tenta formar um time forte para a temporada de 2005. Apesar do interesse do clube carioca pelo jogador as negociações para contratá-lo estão difíceis. Nesta quarta-feira, o presidente tricolor Roberto Horcades comemorou apenas o pagamento dos salários de dezembro e do 13º aos funcionários e atletas. Por enquanto, os dirigentes do Fluminense procuram não falar sobre as negociações com Obina. Mas, o empresário do atacante Eduardo Uran confirmou ter sido procurado pelo time carioca para a viabilização da contratação do jogador, que foi o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, ao marcar 19 gols. Ele tem contrato com o time baiano até 2006. Apesar de ainda não ter anunciado um reforço para o time, desde que assumiu no dia 15, o presidente do Fluminense festejou nesta quarta-feira o pagamento dos salários e 13º. O dirigente lembrou que o clube enfrentou em 2004 várias dificuldades financeiras, mas vem conseguindo superá-las.