Fluminense afirma desconhecer interesse da Roma pelo volante Jean

RIO - O diretor de futebol do Fluminense, Rodrigo Caetano, descartou a saída do volante Jean na janela de agosto. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, a Roma está interessada no jogador da seleção brasileira.

"Se há o interesse, o Fluminense tem de ser procurado. Não tenho o que falar. Jean vai ficar conosco por um longo tempo. No primeiro contrato dele foi estipulado o valor dos 50% que ainda pertencem ao São Paulo. E o Fluminense vai pagar", contou Caetano.

Para exercer a tal cláusula, o Fluminense precisa pagar ao São Paulo R$ 3,5 milhões para ter o direito de negociar um novo contrato, de longa duração, com o volante.

O técnico Abel Braga não deu indícios do time que vai a campo contra o Flamengo, no clássico de domingo. Ele está propenso, porém, a montar uma equipe mista, para poupar os titulares para a jogo contra o Caracas, quinta-feira, pela Copa Libertadores.

No treino desta sexta, Wellington Nem teve boa participação e se mostrou recuperado de torções no joelho e tornozelo esquerdos. O atacante deve jogar para recuperar ritmo. O meia Thiago Neves fez apenas fisioterapia e dificilmente vai retornar de um estiramento na panturrilha esquerda.