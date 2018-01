Fluminense agiliza documentos de Lopes O Fluminense tenta regularizar a situação do atacante Lopes para que ele possa enfrentar seu ex-time, o Flamengo, no final de semana, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. Nesta terça-feira, os dirigentes do Tricolor não obtiveram sucesso, porque ainda falta uma assinatura do presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, na documentação. O passe do jogador pertence ao Alviverde. A principal preocupação dos jogadores, no entanto, está no fato de o Flamengo querer se vingar dos últimos maus resultados colecionados contra o Fluminense. Pelo Campeonato Carioca deste ano, o Rubro-Negro sofreu duas goleadas do Tricolor. "O Flamengo vai tentar a vitória de qualquer maneira para devolver os resultados que fizemos diante deles", disse o meia Djair. "Estamos trabalhando forte para que possamos voltar a ter aquelas grandes exibições e assim conquistarmos a primeira vitória no Brasileiro."