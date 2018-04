Fluminense aguarda assinatura para anunciar Monzón

RIO DE JANEIRO - Só falta a assinatura do contrato para o argentino Fabian Monzón, do Lyon-FRA, se tornar o terceiro reforço do Fluminense para a temporada. Os dois clubes já chegaram a um acordo e o lateral-esquerdo deve chegar ao Brasil na próxima semana. Para 2013, o clube já trouxe Wellington Silva, do Flamengo, e Rhayner, do Náutico.

O técnico Abel Braga já falou nesta quinta-feira sobre o novo contratado. "É um jogador que vi fazendo vários gols e vai ficar legal [no time]", disse o treinador. "Vai ser bom para o Carlinhos, que está precisando. É um grande jogador, de seleção brasileira que sabe que agora vai ter um jogador de seleção argentina brigando com ele. Ganha o Carlinhos, o Fluminense, a equipe e o treinador, obviamente", afirmou em entrevista, à TV Globo.

O técnico também comentou uma possível vinda de Riquelme. "Apesar de ser um jogador top, em janeiro completa sete meses sem competição e tem certa idade. Em quanto tempo ele recupera sete meses sem jogo?", ponderou.

Nesta quinta-feira, o Fluminense liberou a visita de familiares aos atletas na concentração, em Atibaia (SP). O atacante Fred e o goleiro Diego Cavalieri foram os primeiros a receber parentes.

Antes da liberação, porém, os jogadores treinaram normalmente. O zagueiro Gum foi poupado e ficou trabalhando na academia com Thiago Neves e Matheus Carvalho. Wagner fez atividade no campo anexo. No principal, Abel Braga comandou treino técnico.