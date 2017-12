Fluminense aguarda resposta de Rincón O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, espera por uma resposta do meia Rincón. O dirigente já fez uma proposta ao jogador e disse que aguardará até sexta-feira sua confirmação de que virá ou não para o clube das Laranjeiras. A apresentação do lateral-direito Vinícius está prevista para esta quarta-feira. Apesar de o jogador iniciar seus treinamentos, ele só poderá atuar pelo novo clube depois do dia 30 de junho, quando sua documentação será liberada pela Confederação Portuguesa de Futebol.