Fluminense ainda não venceu Vasco em 2003 Sem vencer o Vasco há quatro jogos, o Fluminense tenta quebrar o tabu neste domingo, às 18 horas, no Maracanã. Todas as vezes que as equipes se enfrentaram em 2003, o time cruz-maltino não deixou o campo com derrota: venceu duas e empatou as demais.