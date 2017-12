Fluminense ainda negocia com Euller Os dirigentes do Fluminense esperam definir a contratação do atacante Euller nos próximos dias. O acerto está perto, mas ainda faltam alguns detalhes. Em contrapartida, o técnico Renato Gaúcho deve deixar o comando do time. O contrato do treinador termina no dia 31 de dezembro e Renato alega que ainda não foi procurado por ninguém da diretoria.