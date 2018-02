Fluminense ainda sonha com contratação de Felipe

Todo grande time começa com um grande goleiro, reza um dos axiomas do futebol. Por isso, o Fluminense que sonha com um esquadrão para a próxima temporada não poupa recursos para tirar Felipe do Corinthians. O clube paulista, no entanto, mantém sua posição em não negociar o atleta. O clima entre Felipe e a diretoria corintiana, no entanto, esquentou, graças às declarações em tom de ameaça do novo diretor de futebol, Antônio Carlos Zago. Empresários do atleta exigem sua transferência, o que ainda dá esperanças ao sonho do Fluminense. De quebra, o clube carioca talvez tenha que coçar o bolso mais uma vez por causa de Thiago Neves. A confusão contratual envolvendo o meia ainda não acabou. Thiago ainda tem contrato com o Paraná até 2009 e exige o desligamento na Justiça mediante o pagamento de 38% da multa rescisória. O clube paranaense quer a quantia integralmente, pouco mais de R$ 2,3 milhões. A Justiça dará seu veredicto na segunda-feira.