Fluminense ainda tem dúvida no ataque O Fluminense ainda tem uma dúvida para enfrentar o Americano, nesta quinta-feira, em Campos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga não definiu se escala Tiuí ou Leandro no ataque, ao lado de Alex. "Mudarei o ataque por causa da forma de jogar do Americano", explicou Abel Braga. "A equipe está melhorando em sua dinâmica, já apresenta mais confiança e nos treinamentos temos deixado menos espaços no setor defensivo." Para o volante Marcão a partida será um motivo de comemoração. Ele completará 300 jogos com a camisa do Fluminense. "Considero uma vitória pessoal. Hoje em dia, poucos conseguem se manter tanto tempo em um clube. Ainda mais eu, que, quando cheguei em 1999, escutei de um torcedor gritando na arquibancada, Marcão volte para o Bangu", revelou o jogador.