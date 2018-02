Fluminense aliviado após vitória no clássico contra Flamengo Depois da vitória sobre o Flamengo, na quinta-feira, o ambiente era de descontração nesta sexta no Fluminense. Os jogadores não esconderam o alívio causado pelo triunfo, principalmente porque o time continuou com chances de se classificar à semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. ?Está todo mundo brincando, sorrindo e isso é importante. Tenho falado com meus companheiros e ninguém sabe dizer o motivo de estamos nessa situação delicada?, comentou o zagueiro Thiago Silva. ?Aqui não tem ninguém de sacanagem ou brincadeira. Ontem [quinta-feira] vários jogadores saíram com cãibras do campo?, disse ele, para exemplificar o esforço da equipe durante a partida. A boa notícia nesta sexta no Fluminense foi a possibilidade de o volante Arouca - afastado dos treinamentos havia 13 dias por causa de contusão - ser escalado contra o Americano, no domingo. Já o meia Carlos Alberto, com dores na bacia, continua sem condições de atuar.