Fluminense antecipa concentração O técnico Renato Gaúcho decidiu antecipar a concentração do time do Fluminense para o clássico contra o Flamengo, sábado, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Só uma vitória dará o direito ao Tricolor de disputar a final da competição. "O Fluminense vem de uma maratona de jogos e quanto mais os jogadores ficarem juntos nesse momento melhor para o clube", afirmou Renato Gaúcho. O treinador disse também que a vitória sobre o Fluminense-BA, por 4 a 0, garantindo a classificação na Copa do Brasil, deu moral ao time. "Mas sabemos que a vantagem é do Flamengo e temos que vencer. O grupo está motivado e acredito no nosso sucesso", disse Renato Gaúcho, que teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O atacante Fábio Bala, que se recupera de contusão muscular na coxa esquerda, treinou normalmente e deve ter condições de participar do jogo de sábado.