Fluminense anuncia a contratação de Leandro Amaral

A diretoria do Fluminense anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação de mais um atacante. Depois de fechar com Washington e Dodô, o clube carioca acertou com Leandro Amaral, que assinou compromisso por dois anos. Para acertar com o Fluminense, Leandro Amaral conseguiu recentemente uma liberação judicial para deixar o Vasco. Apesar disso, a diretoria vascaína promete ainda lutar pelo jogador, pois tinha uma cláusula no contrato que permitia a renovação automática de seu compromisso com o clube. Sem ligar para as reclamações do Vasco, o Fluminense irá apresentar oficialmente Leandro Amaral nesta quinta-feira, às 11h30, no Salão Nobre das Laranjeiras. Assim, Leandro Amaral voltará a trabalhar com o técnico Renato Gaúcho, de quem é muito amigo e por quem foi comandado no Vasco. Neste ano, o atacante foi o terceiro maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 10 gols, e terminou o Brasileirão com 15 gols. Aos 30 anos, Leandro Amaral começou a carreira na Portuguesa (SP). Depois disso, passou pela Fiorentina (Itália), Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Ituano, Istres (França) e Vasco.