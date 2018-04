Fluminense anuncia contratação de Danilinho, ex-Atlético-MG

Dono de um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, com somente 13 gols marcados, o Fluminense foi às compras nesta janela para transferências e anunciou nesta sexta-feira um reforço para o setor ofensivo. O clube carioca confirmou o acerto com o meia-atacante Danilinho, de 29 anos, que pertencia ao Querétaro, do México.

O jogador volta ao futebol brasileiro após quase quatro anos atuando no México. Ele estava no Jaguares por empréstimo, após passagens por Querétaro e Tigres. Seu último clube no Brasil foi o Atlético-MG, onde trabalhou com o atual técnico do Fluminense, Levir Culpi.

"Estou muito feliz de voltar ao Brasil e defender um clube de muita tradição. Escolhi o Fluminense por ser uma grande equipe. Sou grato por ter aberto as portas para mim neste meu retorno", declarou. "Serei mais um guerreiro dentro de campo. Espero dar muitas alegrias ao torcedor tricolor. Vou trabalhar forte nos treinamentos para dar o meu máximo dentro de campo e corresponder com a conquista de muitos títulos."

Danilinho chega para um setor carente do Fluminense, principalmente após a saída de Fred. Revelado no interior de São Paulo, o jogador chegou a atuar no Santos antes de se transferir para o Atlético-MG, onde viveu a melhor fase da carreira. Retornou retornar ao clube mineiro por empréstimo em 2012, mas teve o contrato rescindido por indisciplina.

"Saí do Brasil muito jovem, tinha apenas 20 anos. Volto agora aos 29 bem mais experiente. Espero agarrar essa grande oportunidade que me deram e conquistar muitos títulos pelo Fluminense", comentou o atleta.