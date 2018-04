Fluminense anuncia pacote com três reforços 2015

A diretoria do Fluminense anunciou nesta terça-feira um pacote com três reforços para a temporada 2015. Em meio a debandada de jogadores, que estão buscando outros clubes, o time carioca com o zagueiro Victor Oliveira, ex-Atlético-GO, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Bahia, e o meia Vinícius, ex-Náutico.

Victor Oliveira chega ao clube carioca para ajudar a repor a baixa de Fabrício na zaga. O jogador revelado pelo Corinthians é considerada a primeira contratação do Fluminense para o próximo ano porque o meia Marlone, do Cruzeiro, ainda não foi oficializado pela diretoria.

Oliveira, que também atua como lateral, assinou contrato de três anos com o Fluminense. "É um sonho que estou realizando. Fico muito feliz de estar aqui, espero contribuir e trazer vários troféus para esta linda sala também", afirmou, diante dos troféus do time carioca.

O lateral Guilherme Santos também chega ao Fluminense com a missão de tapar buracos na defesa. Ele vai ocupar o lugar de Carlinhos, negociado com o São Paulo. Revelado pelo Vasco e com passagens por Santos, Atlético-MG, Figueirense e Almería e Valladolid, ambos da Espanha, o jogador de 26 anos assinou vínculo por uma temporada.

"Fico contente por voltar a um clube de ponta do Rio de Janeiro novamente. O Fluminense é um clube de tradição, muito grande, que está sempre brigando por títulos. Estou muito feliz e quero poder ajudar. Vou em busca do meu espaço com muita dedicação. Vou dar meu máximo e procurarei estar sempre preparado para aproveitar as oportunidades", declarou.

O outro reforço do Flu vem para suprir as vagas do meio-campo. O time deve perder Conca, seu principal armador. E já viu sair os volantes Diguinho e Valencia. Diante destas baixas, se apressou para contratar o meia Vinícius, de 23 anos. Ele foi revelado pelo Paraná e já passou por times como Coritiba, Londrina e Joinville.

"É muito bom estar aqui. Minha satisfação é enorme. O Fluminense é um clube conhecido no cenário mundial, sempre está brigando por títulos. E venho com esse propósito, de brigar por conquistas e fazer história no Fluminense", disse Vinícius, que acertou contrato de um ano.

Sem contar mais com a bem-sucedida parceria com a Unimed, o Fluminense vem perdendo jogadores nas últimas semanas. O lateral Bruno também acertou com o São Paulo. O atacante Walter está perto de sair e o artilheiro Fred está no radar do Cruzeiro.