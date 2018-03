Fluminense anuncia retorno de Romário A diretoria do Fluminense anunciou nesta quinta-feira o retorno do atacante Romário apesar do procurador do jogador, Luisinho Moraes, ainda não dar a contratação como concretizada. Ele vai viajar para a Europa onde apresentará ao seu cliente a proposta do Tricolor e uma outra de um clube do exterior. ?Falta o Romário assinar o contrato. As bases foram discutidas e estão de acordo com o que foi pedido por ele. Mas estou levando as duas propostas e é ele quem vai decidir", afirmou Moraes, lembrando que o desejo do craque é o de voltar a jogar. ?É claro que o Romário nunca negou sua preferência em retornar ao Brasil." Nesta quinta-feira, o presidente do Fluminense, David Fischel, já dava a contratação como certa. Tanto que afirmou que Romário chegará ao Brasil dia 10 de junho e deve fazer sua estréia quatro dias depois contra o Goiás, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. ?Sou mais cético do que ele (Fischel). Só posso dar o acordo como definitivo depois que o contrato estiver devidamente assinado", disse Moraes.