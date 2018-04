Fluminense anuncia Ricardo Drubscky como seu novo técnico

Um dia após demitir Cristóvão Borges, a diretoria do Fluminense já definiu o seu substituto. Nesta terça-feira, o clube confirmou a contratação de Ricardo Drubscky, que chega ao clube com um contrato válido até o final de 2015 e tem o objetivo imediato de recuperar o time e levá-lo as semifinais do Campeonato Carioca.

A contratação de Drubscky pelo Fluminense foi definida na noite de segunda-feira, em uma reunião que contou com as presenças do presidente Peter Siemsen, do vice-presidente de Futebol Mário Bittencourt, e do diretor-executivo Fernando Simone.

"Estou com uma expectativa muito grande em fazer um bom trabalho à frente de um dos gigantes do futebol brasileiro. Aposto muito na qualidade deste elenco. Vou conhecer mais de perto os jogadores e ver as necessidades que temos. Mas estou muito feliz, é uma ótima oportunidade e espero aproveitá-la", afirmou Drubscky, em declaração divulgada pelo site oficial do Fluminense.

Na tarde desta terça-feira, Drubscky já vai comandar o seu primeiro treinamento nas Laranjeiras. Logo depois, ele será apresentado em entrevista coletiva, que também contará com as presenças de Mário Bittencourt e Fernando Simone.

Drubscky, de 55 anos, estava sem clube há apenas alguns dias, pois foi demitido do Vitória no início de março. Com passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, o treinador dirigiu três times no ano passado: Criciúma, Paraná e Goiás.

No Fluminense, ele vai buscar uma reação imediata no Campeonato Carioca, afinal, o time tropeçou nos últimos dois compromissos e está fora da zona de classificação às semifinais, em quinto lugar, com 22 pontos. A equipe volta a entrar em campo nesta quinta-feira, quando vai enfrentar a Cabofriense, no Maracanã, pela 12ª rodada.